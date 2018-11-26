ЕС присоединится к жалобе Японии на Южную Корею в ВТО

Сеул, , 22:57 — REGNUM Европейский Союз объявил о намерении присоединиться к Японии в подаче жалобы на Республику Корея во Всемирную торговую организацию (ВТО). ЕС и Япония считают, что стали жертвами недобросовестной политики правительства страны в отношении отечественных судостроителей.

Как сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap, стороны убеждены, что Республика Корея нарушила правила ВТО, предоставляя субсидии для производства или покупки кораблей. С помощью таких неконкурентных мер судостроители смогли захватить большую долю рынка и нанести ущерб компаниям из других стран. ЕС и Япония являются одними из крупнейших мировых производителей кораблей и оборудования, однако они уступают южнокорейским конгломератам.

Япония обратилась в ВТО ещё 6 ноября для проведения консультаций, а Евросоюз ранее подал жалобу в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Аналогичная ситуация произошла в 2002 году, однако Республике Корея удалось отстоять свою позицию и не выплачивать штраф.