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В Верховной раде начался спор о введении военного положения. Травм пока нет

Политика

Спор начался до рассмотрения законопроекта о военном положении

В Верховной раде начался спор о введении военного положения. Травм пока нет
Иван Шилов © ИА REGNUM
Рада

Киев, 26 ноября 2018, 19:14 — REGNUM  В Верховной раде начался спор по поводу объявления военного положения на Украине, сообщает 26 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, в парламенте должно было начаться внеочередное заседание, на котором депутаты должны рассмотреть закон о введении военного положения. Однако лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал проведения консультаций с президентом Украины Петром Порошенко и лидерами фракций Рады. После этого начались споры.

Напомним, 25 ноября украинские войска нарушили морскую границу России без предупреждения, после чего российские пограничники вынуждены были открыть огонь по суднам ВМС Украины. В результате три судна были отбуксированы российскими войсками.

После этого Киев заявил о «российской провокации» и начал готовиться к введению военного положения. Оборонный комитет Рады одобрил введение военного положения.

Читайте ранее в этом сюжете: Оборонный комитет Верховной рады поддержал введение военного положения

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