«Ляшко хочет порвать Порошенко» — Сергей Кургинян о ситуации на Украине

Москва, , 19:12 — REGNUM Депутат Верховной рады, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко хочет «порвать» президента Украины Петра Порошенко. Об этом 26 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

«Что так беснуется Ляшко? Он почувствовал запах крови, как собака, которая понимает, что добыча рядом. Он хочет порвать Порошенко, — объяснил Кургинян. — Порошенко обгадился. Ему дали по роже, и он утереться не может. «Военное положение» — это когда вам врезали, и вы говорите: «Я вам запрещаю являться в мой офис». Теперь Ляшко хочет его (Порошенко — прим. ИА REGNUM ) порвать. Это часть выборной кампании. Сейчас Ляшко хочет добиться максимальных политических очков. А Юля [Тимошенко] спокойно ждёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению лидера фракции «Радикальная партия» Олега Ляшко, президент Украины Пётр Порошенко хочет ввести военное положение, чтобы удержаться при власти.

«В то же время я не дам президенту Порошенко под предлогом введения военного положения сорвать выборы и узурпировать власть в стране. Все знают, что основания для военного положения назрели не вчера, а еще в 2014 году — после Иловайска и Дебальцево. А сегодня это решение, как и с «просроченным» составом «ручного» ЦИК, который Порошенко не менял 10 лет, связано с его желанием удержаться в должности», — написал Ляшко в Фейсбуке.

При этом депутат предложил перенести выборы президента на 31 марта и ввести военное положение не на 60, а на 30 дней, разорвать дипломатические отношения с Россией и национализировать имущество России.

Также отметим, что, по последним данным, депутатам Верховной рады пока не удалось рассмотреть вопрос о введении на Украине военного положения, так как депутаты Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко заблокировали трибуну и настаивают на детальном обсуждении соответствующего документа.

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