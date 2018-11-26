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ВМФ Южной Кореи получит новую ракету ПВО

Политика

Ракета будет размещаться на уже существующих кораблях

Сеул, 26 ноября 2018, 22:51 — REGNUM  В министерстве обороны Республики Корея рассказали о планах по установке на корабли военно-морского флота новых ракетных систем; они будут предназначены для перехвата ракет и самолетов противника. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Разработка новой ракеты, получившей название «Хэгун», уже завершена, её поставки в войска начнутся уже в 2019 году. Запуск будет производиться с вертикальной платформы, оснащённой радиолокационной станцией, способной одновременно отслеживать несколько объектов. Во время испытаний 9 из 10 ракет успешно поразили цели. Разработка ракеты «Хэгун» велась с 2011 года. Планируется, что ею будут оснащаться ракетные фрегаты ВМФ, а также десантные корабли, что значительно усилит их боевые возможности.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в данный момент проводятся испытания боевого БПЛА и тактических ракет класса «земля-земля», предназначенных для уничтожены дальнобойных артиллерийских систем противника.

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Зарубежная хроника
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