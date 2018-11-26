Сирийские военные сорвали вылазку джихадистов в провинции Хама

Хама, Сирия, , 18:32 — REGNUM 25 ноября Сирийская арабская армия сорвала новую попытку проникновения радикальных боевиков в северные районы провинции Хама. Группы исламистов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из южной части города Мурак и Аль-Латамина попытались подобраться к позициям сирийских военных у городов Соуран и Масаснех. Однако террористы были обнаружены, попали под сильный огонь и вернулись на прежние позиции.

Это было уже второе нарушение соглашения о создании Идлибской демилитаризованной зоны за 25 ноября. За несколько часов до вылазки джихадистов была обстреляна электростанция «Аль-Зара», которая находится на севере провинции Хама. Позже группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за этот обстрел.

Данная группировка, а также ее ближайшие союзники, группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хорас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с начала октября ежедневно атакуют позиции сирийской армии. Большинство нарушений имело место на севере и северо-западе провинции Хама, где соглашение де-факто провалилось.

Все эти группы по Сочинскому соглашению должны были покинуть буферную зону, но не сделали этого. Увеличение числа нарушений свидетельствует о том, что джихадисты понимают усилия по достижению мира как признак слабости. В ответ на это агрессивное поведение сирийскому правительству и его союзникам придется действовать военными методами. В противном случае боевики, скорее всего, продолжат наращивать свои атаки.

ИА REGNUM ранее сообщало, что российские ВКС впервые с сентября нанесли авиаудары по ряду районов в Идлибской демилитаризованной зоне.

ИА REGNUM обратилось к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву с просьбой прокомментировать ситуацию с выполнением Сочинских соглашений. Владимир Васильев сказал следующее: «Главным препятствием для проведения военной операции Сирийской арабской армии и ВКС РФ является позиция Турции. Фактически Анкара не выполнила свою часть договоренностей, достигнутых в Сочи. Турция смогла лишь заставить подконтрольных себе боевиков вывести тяжелое оружие с территории буферной зоны».

Эксперт также отметил: «В то же время именно радикальные боевики контролируют большую часть местности, где обозначена демилитаризованная зона. Переговоры представителей турецкой разведки с ними не дали результатов. И в то же время Турция не дает возможность провести военную операцию против исламистов».

Кроме этого, Владимир Васильев добавил: «Я не исключаю возможности, что Турция хочет в перспективе дороже «продать» свои позиции по Сирии США. Просматривая последние материалы турецких аналитиков, вырисовывается картина, что для Турции партнерство с США очень важно.

Ряд турецких экспертов постоянно подчеркивают нужность Анкары для Вашингтона, что сотрудничество с Турцией позволит США проводить санкции против Ирана, ограничивать растущее влияние России и Ирана в регионе, расширять сотрудничество со странами Персидского залива. Еще бы я отметил, что у Анкары также есть желание оставить за собой оккупированные сирийские территории, в ряде районов уже идет активная выдача турецких паспортов».