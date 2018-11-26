Председатель оппозиционной партии Танзании посажен в тюрьму

Додома, , 18:44 — REGNUM Председатель оппозиционной партии Танзании «Чадема» («Партия демократии и развития») Фриман Мбове вместе с парламентарием от партии «Чадема» Эстером Матико были отправлены в тюрьму за неявку в суд города Дар-эс-Салам.

Как сообщили в суде, два оппозиционных политика нарушили условия освобождения под залог, выехав за пределы страны без разрешения суда.

По информации новостного агентства VOA Swahili, магистратский судья города Дар-эс-Салам Уилбард Машаури отметил, что оппозиционеры проявили таким образом неуважение к суду.

Судья Машаури подчеркнул, что в заявлениях Мбове о его болезни есть некоторые несостыковки, поскольку, как сообщил его поручитель, 8 ноября 2018 года он внезапно заболел и ему было предписано не совершать поездки на большие расстояния, однако двое его адвокатов заявляют о том, что его отправили в ЮАР (Южно-Африканскую Республику) для прохождения лечения.

Матико же в свою очередь объяснил, что причина, по которой он не явился в суд, состояла в том, что он был на официальном визите в Бурунди, однако, как утверждает Машаури, это не является оправданием неявки в суд, поскольку закон страны обязывает любого подсудимого, вне зависимости от занимаемой им должности, явиться в суд.

В результате судом было вынесено решение отправить оппозиционеров в тюрьму Сегереа, где они будут пребывать до тех пор, пока не состоится слушание по их делу, которое было отложено до 6 декабря 2018 года.

Тем не менее Питер Кибатала, глава группы адвокатов защиты, отметил, что будет обжаловать решение судьи Машаури в Верховном суде Танзании.

Как сообщается, по данному делу было обвинено еще 7 членов партии «Чадема».