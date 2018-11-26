ООН признала свою неспособность предотвратить конфликт в ЦАР

Банги, , 23:06 — REGNUM В ходе вооруженных столкновений в центральном районе ЦАР (Центрально-Африканской республике), произошедших между бойцами вооруженных формирований, исповедующих ислам, и боевиками-христианами, погибло около 60 людей. Парфе Онанга-Аньянга сообщил, что предпринятых миссией ООН усилий по предотвращению возникшего конфликта оказалось недостаточно.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в отчете ООН говорится о том, что 60 человек погибло в результате вооруженного конфликта между бойцами-христианами организации «Anti-Balaka» и группировкой мусульманского толка «Союз за мир в ЦАР».

Как сообщают неподтвержденные источники число жертв конфликта было больше. Председатель Национальной ассамблеи ЦАР Лорент Нгон Баба заявил, что количество погибших во время вооруженных столкновений было около 100.

Онанга-Аньянга также отметил, что миссия Организации Объединенных Нации в ДРК (Демократическая Республика Конго) намеревается выступить в качестве посредника в диалоге между двумя враждующими сторонами.