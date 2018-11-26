Двоим лидерам оппозиционных партий ДР Конго удалось сформировать союз

Киншаса, , 22:40 — REGNUM Согласно соглашению подписанному в Найроби, Кения, Феликс Тшикседи, глава конголезской оппозиционной партии «Союз за демократию и социальный прогресс», выступит на выборах в качестве кандидата от своей партии и партии бывшего спикера ДРК Виталия Камерхе. Таким образом в ДРК был создан уже второй по счету союз оппозиционных партий.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данное решение было принято за месяц до президентских выборов в ДРК (Демократическая Республика Конго), которые состоятся 23 декабря.

Это означает, что на выборах в ДР Конго за президентский пост будут бороться трое кандидатов: Эммануэль Рамазани Шадари, поддерживаемый президентом ДРК Джозефом Кабилой, Мартин Фаюлу, состоящий в союзе оппозиционных партий, в который вошли двое лидеров главных оппозиционных партий ДРК: Жан-Пьер Бемба и Моис Катумби, а также Тшикседи, объединившийся с Виталием Камерхе.

Тшикседи призвал лидеров остальных оппозиционных партий поддержать его на выборах, дабы победить в президентской гонке.

Напомним, что Тшикседи и Камерхе подписали соглашение в Женеве, Швейцария, об избрании Мартина Фаюлу кандидатом от союза оппозиционных партий, однако затем оба лидера решили выйти из соглашения.