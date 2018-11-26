Франция возвращает африканские произведения искусства колониальных времен

Париж, , 23:12 — REGNUM Правительство Франции внесло изменения в свое законодательство, в соответствии с которыми произведения искусства, созданные африканцами в колониальные времена, будут возвращены на родину.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Эммануэль Макрон год назад во время визита в Буркина-Фасо пообещал вернуть в Африку имеющиеся во Франции африканские произведения искусства.

Новый закон, который гласит о том, что все африканские произведения искусства, имеющиеся в государственных музеях, которые были изготовлены в период колониального правления, не принадлежат Франции и поэтому должны быть возвращены обратно.

Среди африканских творений колониального периода во Франции имеются резные изображения людей, животных. Все эти произведения искусства отражают историю того времени.

Эксперта заявили о том, что данный шаг правительства Франции вынудит Великобританию, также имевшую колонии на африканском континенте, вернуть африканские произведения творчества на родину.