Бывший глава повстанческой организации в ЦАР предстал перед судом в Гааге

Банги, , 18:33 — REGNUM Бывший глава повстанческой группировки «Anti-Balaka» в Центрально-Африканской Республике Альфред Йекатом, известный также, как «Полковник Рембо», предстал перед Международным уголовным судом в Гааге.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, 43-летний Йекатом прибыл в суд 23 ноября утром, в костюме, сохраняя спокойствие и выслушивая внимательно 14 обвинений в военных преступлениях, в том числе в преступлениях против человечности и вербовке детей в группировку.

Его адвокат, парламентарий из ЦАР, сообщил суду о том, что Йекатом был подвержен пыткам во время ареста в городе Бангуи. Кроме того, как сообщил юрист, ему не были оглашены причины ареста.

По словам Йекатома, об обвинениях, предъявляемых ему, он узнал лишь по прибытии в суд. До этого никаких причин его задержания названо не было.

Судья, ведущий данное дело, Антуан Кесиа-Мбе Миндуа отметил, что сейчас суд не может рассмотреть заявления о применениях пыток в отношении Йекатома, однако, как было сказано, официальное слушание по подтверждению обвинений состоится 30 апреля 2019 года.

Напомним, что Международный уголовный суд еще в 2015 году выдал ордер на арест главы повстанческой группировки.