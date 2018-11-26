Глава Хивского района Дагестана сложил свои полномочия

Махачкала, , 18:25 — REGNUM Глава Хивского района Дагестана Бейдуллах Мирзоев объявил о досрочном прекращении своих полномочий. Это заявление им было сделано в ходе объединенного заседания коллегии администрации и сессии районного собрания депутатов, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе муниципалитета.

О причинах такого решения не сообщается. Исполняющим обязанности главы района назначен Агамирз Гамзабеков — теперь уже бывший заместитель Мирзоева. Напомним, Бейдуллах Мирзоев был избран главой Хивского района в конце 2011 года. В декабре 2016 года единогласным решением депутатов районного собрания был переизбран на очередной срок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ноябре 2018 года, выборы главы прошли в двух районах Дагестана. Причём, в обоих случаях ими были избраны бывшие сотрудники МВД. В Хунзахском районе приставки «врио» лишился Нурмагомед Задиев, назначенный на должность главы муниципалитета в июле 2018 года, а в Гунибском районе главой стал Мудунгаджи Кадыров.

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