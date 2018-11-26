Кампала, , 18:28 — REGNUM Министр по региональным вопросам Уганды Филемон Матеке сообщил в интервью новостному агентству VOA Swahili о том, что Уганда не станет больше терпеть акты агрессии со стороны конголезцев, вторгающихся на территорию Уганды, избивающих, калечащих и убивающих невинных угандийских граждан. Как отметил министр, особенно часто подобные явления наблюдаются в районе озера Альберт.

Матеке подчеркнул, что правительство Уганды дипломатическими методами начало разрешать конфликт, возникший между двумя странами, в частности это касается борьбы с повстанцами угандийской организации «Альянс Демократических Сил» (ADF). Однако сегодня количество нападений со стороны ДРК (Демократическая Республики Конго) значительно увеличилось, и, как утверждают власти, Уганда готова дать отпор агрессии конголезцев военными методами.

«Если агрессия со стороны ДРК продолжится, мы будем вынуждены отреагировать. Мы устали. Мы не можем больше терпеть подобное. У тех, кто совершает нападения, нет крепкой, сильной власти, поэтому мы не можем провести с ними переговоры, дабы прекратить атаки», — добавил министр Матеке.

Как сообщается, заставить чиновников ДРК ответить на данные обвинения по телефону не удалось.

Матеке назвал группировку «Альянс Демократических Сил» докучающей и опасной. По словам министра, правительство Уганды почти избавилось от нее, однако власти ДРК помешало деятельности, направленной против организации и сегодня «Альянс демократических сил» стала еще опаснее, чем раньше.

Представитель Народных сил обороны Уганды, Бригедиа Ричард Каремере сообщил новостному агентству VOA Swahili, что лица, атакующие рыбаков в озере Альберт, — это офицеры вооруженных сил ДРК, действующие при сотрудничестве боевиков.

Также Камерере подчеркнул, что сейчас угандийские военнослужащие находятся на границе и уже ведут операции против «Альянса Демократических Сил» и любых группировок, которые могут зайти на территорию Уганды, а также добавил, что угандийские силы готовы войти в ДРК при получении разрешения от Джозефа Кабилы, нынешнего президента страны.