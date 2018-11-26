Дата провокации в Керченском проливе выбрана Киевом неслучайно – Делягин

Москва, , 19:11 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко оказался в катастрофической ситуации, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя провокацию ВМС Украины в Керченском проливе.

«Я бы хотел обратить внимание на то, что, во-первых, есть такое понятие, как дата, — сказал Делягин. — Нас сегодня таким образом «поздравили» с сороковинами Керченской трагедии. Если я правильно помню, то сегодня 40 дней с момента событий в Керченском техникуме, где погибли люди. Вряд ли дата (провокации в Керченском проливе — прим. ИА REGNUM ) выбрана совсем случайно. Во-вторых, для господина Порошенко не был катастрофой Иловайский котёл. Это было катастрофой для тех, кто там полёг. Для олигархов типа господина Порошенко это было бизнесом. А вот сейчас у него катастрофа. Если я правильно помню, то во всех [предвыборных] рейтингах он идёт третьим, и как-то изобразить хоть что-то на выборах ему тяжело. Он может мечтать победить господина Зеленского. В сложной неравной борьбе. Он может оторваться от Ляшко и даже от господина Вакарчука. Но госпожа Тимошенко для него недосягаема».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ объяснил провокацию, устроенную военно-морскими силами (ВМС) Украины в Керченском проливе, внутриполитическими процессами на Украине. Как отмечается в заявлении Министерства иностранных дел РФ, «подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно».

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