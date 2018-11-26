Володин: Провокацией Порошенко ограничивает права граждан

Москва, , 18:19 — REGNUM Сложившаяся на Украине ситуация направлена исключительно на сохранение существующей власти. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Накануне три украинских военных корабля нарушили водную границу РФ и несогласованно вошли в территориальные воды Крыма. На требования российской стороны остановиться корабли не отвечали, поэтому по ним был открыт огонь. В связи с этим президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения на территории страны. Как напомнил Володин, Верховная рада сейчас его обсуждает и может одобрить его в виде закона.

«По сути, закладывается основа для переноса выборов 2019 года и ограничения избирательных прав граждан. Именно для этого Порошенко организовал провокацию в Керченском проливе», — заявил Володин.

При этом, по его словам, пострадавшими в этой ситуации стали в первую очередь граждане Украины.

«К сожалению, граждане Украины стали заложниками авантюры руководства своей страны, цель которого — любыми способами сохранить личную власть», — подчеркнул спикер Госдумы.