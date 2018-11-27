Имран Хан распорядился помочь бездомным пакистанского Панджаба

Исламабад, , 00:36 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился предоставить всем бездомным Панджаба палатки и питание.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, премьер дал указание главному министру провинции Панджаб Усману Буздару развернуть палатки для временного проживания всех бездомных. Имран Хан также распорядился предоставить всем нуждающимся питание за счет провинции до того момента, как будет построено жилье. Премьер-министр не пояснил, кто предоставит средства для выполнения его поручения.

Провинция Панджаб стала первым регионом, где началось активное развитие программы «Новый Пакистан», одной из главных инициатив нового пакистанского правительства. Ожидается, что в рамках программы будет сооружено пять миллионов домов для нуждающихся семей. Панджаб, житница страны и центр традиционной оппозиции, является приоритетом для правительства Имрана Хана.