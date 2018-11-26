МИД выразил протест поверенному в делах Украины

Москва, , 18:18 — REGNUM Министерство иностранных дел России вручило временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому ноту протеста по поводу инцидента с нарушением российской границы в Чёрном море.

Провокацию, устроенную кораблями ВМС Украины в Керченском проливе, МИД РФ расценивает как грубое нарушение правил.

«Двадцать шестого ноября в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Р.М. Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море РФ в Чёрном море», — указано в сообщении, опубликованном по этому поводу российским внешнеполитическим ведомством.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три украинских военных корабля попытались без соответствующего разрешения российской стороны пройти через Керченский пролив. После того как они проигнорировали предупреждения российских пограничников, по нарушителям границы был открыт огонь, а затем украинские буксир и два бронекатера были задержаны и доставлены в Керченский порт.

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