Порошенко обвинили в желании сорвать выборы и узурпировать власть в стране

Киев, , 18:16 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко хочет ввести военное положение, чтобы удержаться при власти. Об этом 26 ноября написал на своей странице в Фейсбуке депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

«В то же время я не дам президенту Порошенко под предлогом введения военного положения сорвать выборы и узурпировать власть в стране. Все знают, что основания для военного положения назрели не вчера, а еще в 2014 году — после Иловайска и Дебальцево. А сегодня это решение, как и с «просроченным» составом «ручного» ЦИК, который Порошенко не менял 10 лет, связано с его желанием удержаться в должности», — отметил Ляшко.

При этом депутат предложил перенести выборы президента на 31 марта и ввести военное положение не на 60, а на 30 дней.

«Чтобы не дать Порошенко узурпировать власть и защитить наших военных и мирных граждан, наше государство, мы предлагаем принять ряд решений: 1. Сегодня же парламенту проголосовать за назначение президентских выборов на 31 марта 2019 года. 2. Ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не срывать начало избирательной кампании. 3. Не ограничивать политические права граждан», — добавил Ляшко.

Он также призвал разорвать дипломатические отношения с Россией и национализировать имущество России.

«4. Разорвать дипломатические отношения с Россией. 5. Принять наш законопроект о национализации имущества агрессора в Украине и нейтрализовать вражескую агентуру. 6. Обратиться к нашим международным партнерам об изменении формата переговоров с «минского» на «будапештский» и требовать принятия прямого военного соглашения с США вне рамок НАТО. Эти решения — адекватный ответ агрессору на его действия. А всё остальное — лицемерие наших чиновников, чтобы удержаться у власти», — подытожил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский заявил, что в Раду поступил указ президента Петра Порошенко о вводе военного положения.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля военно-морских сил Украины (два катера и буксир). В ФСБ России утверждают, что катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, ранены шестеро украинских моряков. Задержанные корабли находятся в Керчи.

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