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В Кашмире будут развивать программу «Новый Пакистан»

Политика

Премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился распространить действие программы доступного жилья «Новый Пакистан» на спорный с Индией Кашмир

Исламабад, 26 ноября 2018, 18:18 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан на заседании специальной комиссии по жилищному строительству распорядился распространить действие программы доступного жилья «Новый Пакистан» на Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, амбициозный проект по масштабному строительству социального жилья для нуждающихся семей будет распространен на Азад Кашмир, территория которого является спорной с Индией.

В рамках программы «Новый Пакистан» правительство планирует построить пять миллионов домов для малообеспеченных семей.

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Зарубежная хроника
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