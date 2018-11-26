В Кашмире будут развивать программу «Новый Пакистан»

Исламабад, , 18:18 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан на заседании специальной комиссии по жилищному строительству распорядился распространить действие программы доступного жилья «Новый Пакистан» на Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, амбициозный проект по масштабному строительству социального жилья для нуждающихся семей будет распространен на Азад Кашмир, территория которого является спорной с Индией.

В рамках программы «Новый Пакистан» правительство планирует построить пять миллионов домов для малообеспеченных семей.