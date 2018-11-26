В Верховной раде Украины предложили арестовать «пятую колонну»

Киев, , 18:13 — REGNUM Секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский заявил, что в Раду поступил указ президента Петра Порошенко о вводе военного положения. Об этом Пашинский сказал 26 ноября на заседании комитета Рады по вопросам нацбезопасности.

Он уточнил, что военное положение вводится не указом президента, а законом, который принимает парламент.

«Сегодня президент направил в Верховную раду указ о вводе военного положения… В законе два пункта… Верховная рада Украины постановляет утвердить: 1. Указ президента Украины от 26 ноября 2018 года о вводе военного положения в стране. В период действия военного положения, введенного указом президента, частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и объемы в соответствии угрозам национальной безопасности Украины. Этот закон немедленно оглашается через СМИ и становится действительным со дня его опубликования», — зачитал проект закона Пашинский.

При этом депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза предложил принять закон о закрытии пророссийских телеканалов, в частности, канала NewsOne и аресте «российской агентуры».

«Предлагаю поручить спецслужбам или президенту внести дополнения в отдельные законы о противодействии «пятой колонне». Мы можем противостоять в информационном поле, потому что мы закрывали, закрывали NewsOne и не закрыли. Все эти события должны произойти немедленно. Нужно закрыть пророссийские телеканалы. Нужно противодействовать российской агентуре, провести арест российской агентуры и распределить её по местам до конца действия военного положения», — сказал Береза.

В то же время депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Левус призвал силовые структуры арестовать лидера пророссийской партии «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука, сопредседателя межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, внефракционного депутата Евгения Мураева и беглого юриста Андрея Портнова.

«Очевидно, что этот указ вводит определенные ограничения прав и свобод. Он применяется на всю территорию Украины. Вместе с тем, чтобы этот указ имел легитимность в глазах украинцев… мы должны дать ответ: почему до сих пор на территории Украины, в тылу действуют вражеские информационные ресурсы? Почему до сих пор не сидит Медведчук, Бойко и другие нечистоты, которые, как и Мураев, Портнов, позволяют себе говорить, что Украина сама виновна в том конфликте, который вчера произошел в Черном море? Это государственная измена», — сказал Левус.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко и Совет нацбезопасности и обороны решили обратиться к Верховной раде с предложением проголосовать за введение военного положения. Чрезвычайное заседание состоится сегодня, 26 ноября, в 16:00 в закрытом режиме. Порошенко отметил, что введение военного положения не будет предусматривать ограничение конституционных прав и свобод. Ввести военное положение предлагают на 60 суток. Его могут отменить в любой момент, как только ситуация стабилизируется, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.