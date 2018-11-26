В афганских провинциях Фарьяб и Балх ликвидировано 29 боевиков

Кабул, , 18:14 — REGNUM Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) и Балх в результате операций, проведенных Национальной армией Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 29 боевиков.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операции по уничтожению были проведены на территории уезда Гурсиван провинции Фарьяб и уездов Чарболак и Давлатабад проивнции Балх.

В провинции Фарьяб Национальной армией Афганистана было ликвидировано по меньшей мере 20 боевиков, еще 15 получили ранения различной тяжести. Среди убитых боевиков числится несколько высокопоставленных командиров, ответственных за ведение боевых действий в регионе.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате боев в провинции Балх было уничтожено не менее девяти боевиков, еще 12 получили ранения.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никак не прокомментировала данную информацию.