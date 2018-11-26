Премьер Эфиопии проведет переговоры с лидерами всех оппозиционных партий

Аддис-Абеба, , 18:11 — REGNUM Канцелярия премьер-министра Эфиопии опубликовала заявление о том, что в ближайшее время премьер-министр Абий Ахмед проведет совместные прямые переговоры с лидерами всех оппозиционных партий страны, в том числе тех, которые недавно были легализованы, с целью обсуждения процесса предстоящих всеобщих выборов в 2020 году и эффективного осуществления избирательной реформы в Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ECADF.

По словам представителя администрации, в ходе обсуждения основное внимание будет уделено продолжающемуся процессу демократизации Эфиопии, а также избирательным реформам, необходимым для обеспечения того, чтобы следующие выборы были свободными, равными и справедливыми. Среди оппозиционных движений ожидается присутствие лидеров таких партий, как Фронт освобождения Огадена, Фронт освобождения Оромо и Народный фронт освобождения Тыграй, ранее считавшихся экстремистскими.

Известный эфиопский оппозиционный активист Джавар Мохаммед ранее в ноябре призвал правительство провести переговоры с оппозицией, прежде чем назначать нового председателя избирательной комиссии, заявив, что необходим консенсус для обеспечения доверия к выборам. В результате, кандидатура Быртукан Мидексы, бывшей судьи и лидера одной из оппозиционных партий Эфиопии, была одобрена парламентом на место главы центризбиркома, чтобы возглавить команду, которая будет осуществлять подготовку к выборам в Эфиопии 2020 года.