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Эфиопия призвала Совбез ООН передать миротворцев Африканскому Союзу

Политика

Три африканские страны внесли проект резолюции в Совет Безопасности ООН с целью передать руководство миротворческими операциями в Африке Африканскому Союзу

Аддис-Абеба, 26 ноября 2018, 18:22 — REGNUM  Представители Эфиопии, Экваториальной Гвинеи и Кот-д'Ивуара внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призванный передать обязанности по поддержанию мира в Африке в ведение Африканского Союза (АС). В резолюции также содержится призыв к ООН финансировать миротворческие миссии на африканском континенте, возглавляемые АС, на индивидуальной основе. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Addis Standard.

Роль Африканского Союза в поддержании мира в последнее время значительно возросла, особенно в Восточной Африке, где Миссия Африканского Союза в Сомали более десятилетия успешно боролась с насилием в стране. Если проект будет принят Совбезом, то предлагаемая резолюция будет передавать по крайней мере некоторые будущие миссии по поддержанию мира и надзора в Африке в ведение АС — панафриканской организации, базирующейся в Аддис-Абебе, Эфиопия.

В настоящее время большинство миротворческих операций в Африке проводится при финансировании со стороны США, что отодвигает роль АС в поддержании безопасности в Африке на второй план. Половина из 14 активных миссий США по поддержанию мира сосредоточена на африканских конфликтах, а также в настоящее время насчитываются десятки тысяч американских миротворцев, развернутых в семи странах.

Однако неоднократные обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями снижают уверенность в способности США играть позитивную роль в Африке, подпитывая призывы к осуществлению миротворческих операций под руководством африканских стран.

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Зарубежная хроника
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