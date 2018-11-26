Эфиопия призвала Совбез ООН передать миротворцев Африканскому Союзу

Аддис-Абеба, , 18:22 — REGNUM Представители Эфиопии, Экваториальной Гвинеи и Кот-д'Ивуара внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призванный передать обязанности по поддержанию мира в Африке в ведение Африканского Союза (АС). В резолюции также содержится призыв к ООН финансировать миротворческие миссии на африканском континенте, возглавляемые АС, на индивидуальной основе. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Addis Standard.

Роль Африканского Союза в поддержании мира в последнее время значительно возросла, особенно в Восточной Африке, где Миссия Африканского Союза в Сомали более десятилетия успешно боролась с насилием в стране. Если проект будет принят Совбезом, то предлагаемая резолюция будет передавать по крайней мере некоторые будущие миссии по поддержанию мира и надзора в Африке в ведение АС — панафриканской организации, базирующейся в Аддис-Абебе, Эфиопия.

В настоящее время большинство миротворческих операций в Африке проводится при финансировании со стороны США, что отодвигает роль АС в поддержании безопасности в Африке на второй план. Половина из 14 активных миссий США по поддержанию мира сосредоточена на африканских конфликтах, а также в настоящее время насчитываются десятки тысяч американских миротворцев, развернутых в семи странах.

Однако неоднократные обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями снижают уверенность в способности США играть позитивную роль в Африке, подпитывая призывы к осуществлению миротворческих операций под руководством африканских стран.