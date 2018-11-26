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Бывший президент Индии: в стране растет нетерпимость

Политика

Бывший президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи выразил свою обеспокоенность ростом нетерпимости в стране

Нью-Дели, 26 ноября 2018, 18:41 — REGNUM  «Сейчас страна проходит через сложный период. Сегодня в газетах пишут только о насилии, злости и ненависти по отношению к другим. В стране, которая подарила миру принципы толерантности и признания, теперь наблюдается рост нетерпимости», заявил на открытии национальной конференции «Навстречу миру, гармонии и счастью» бывший президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи.

«Мир и гармония достигаются только тогда, когда нация исповедует плюрализм, толерантность», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также отметил, что правительству необходимо принимать специальные меры по по уменьшению социальной напряженности.

По его мнению, правительство должно прислушиваться к нуждам разных слоев населения. Это позволит гражданам Индии в полной мере реализовать свой потенциал в различных сферах.

«Необходимо обеспечить жителей страны доступом к информации, к достойному образованию и предоставить им свободу. Если соблюдаются личные свободы людей, то это признак демократии», — добавил бывший президент.

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Зарубежная хроника
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