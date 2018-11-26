Глава ЦИК Бангладеш: полиция не задерживает без причины

Дакка, , 18:01 — REGNUM Глава Центрального избирательного комитета Бангладеш Нурул Ислам Худа заявил, что полиция без причины никого не задерживает. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», с этим заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам встречи с главами различных избирательных округов Бангладеш.

Как заявил Нурул Ислам Худа, «у ЦИК нет никакого правительственного заказа», он действует совершенно самостоятельно и независимо. В вопросах выборов ЦИК действует «сообразно воле народа Бангладеш», и все действия ЦИК направлены на выполнение им своих изначальных функций в полном объеме.

На встрече главы ЦИК с главами избирательных округов обсуждались рабочие вопросы, связанные с проведением выборов. Кроме того, ранее в тот же день была проведена и встреча главы ЦИК с сотрудниками служб охраны правопорядка и местными чиновниками.