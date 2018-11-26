Оборонный комитет Верховной рады поддержал введение военного положения

Аваруа, , 18:31 — REGNUM Оборонный комитет Верховной рады единогласно поддержал закон президента Украины Петра Порошенко «О введении военного положения на Украине», сообщает 26 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, комитет уже передал законопроект в Верховную раду. Законом в стране вводится военное положение с 14:00 26 ноября 2018 года до 14:00 25 января 2019 года, то есть на 60 суток.

Напомним, 25 ноября украинские ВМС начали провокацию в Черном море, нарушив морскую границу России без предупреждения. Российские пограничники вынуждены были открыть огонь по украинским суднам.

В связи с провокацией Россия требует созвать экстренное заседание Совбеза ООН. В свою очередь, Киев после этой провокации начал подготовку к введению военного положения на Украине, которое было одобрено президентом Петром Порошенко и советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

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