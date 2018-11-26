Президент Албании встретился с премьер-министром Македонии

Скопье, , 18:38 — REGNUM Президент Албании Илир Мета находился с рабочим визитом в Македонии, где встретился с премьер-министром Республики Зораном Заевым. Политики обсудили результаты референдума о переименовании Македонии и перспективы вступления этой страны в НАТО.

Президент Албании поздравил македонцев с достигнутыми успехами и выразил надежду на то, что Преспанские соглашения между Македонией и Грецией по вопросу о названии страны вступят в силу как можно скорее, поскольку, по словам Меты, «это будет способствовать благоприятному для Македонии решению по процессу Европейской интеграции в июне следующего года, что повлияет на установление хороших отношений и добрососедства, мира и стабильности в регионе».

Отдельно обсуждался вопрос о правах албанского меньшинства в Македонии. Президент Албании поблагодарил Заева за благоприятную для албанцев обстановку, созданную в стране, и выразил удовлетворение в связи с тем, что может принять участие в официальных празднествах, посвященных национальному дню албанского алфавита в столице Македонии Скопье.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», премьер-министр Зоран Заев подчеркнул, что Македония стремится к созданию «мультиэтнического общества для всех», в котором представителям различных национальностей будут обеспечены равные права.

«После исполнения всех условий Охридского соглашения и вступления в силу Закона об албанском языке, успешного заключения соглашения с Грецией в Преспе, проведения реформ в суде и сфере государственного управления, Македония надеется реализовать свою мечту о членстве в НАТО и европейской интеграции», — заявил премьер-министр Заев.

Президент Мета и премьер-министр выказали единомыслие по вопросу о важности укрепления сотрудничества между странами, в частности в сфере развития инфраструктуры и взаимных инвестиций. Особенное значение политики придали строительству железной дороги между двумя странами в рамках создания панъевропейского транспортного коридора №8, который будет связывать Адриатическое море с Черным, проходя через Италию, Албанию, Республику Македония и Болгарию.