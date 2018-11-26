«Порошенко получил по морде» – Кургинян о ситуации в Керченском проливе

Москва, , 17:51 — REGNUM В истории с провокацией в Керченском проливе президент Украины Пётр Порошенко проиграл, уверен лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 26 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Кроме того, он обратил внимание на то, что любая другая страна мира, столкнувшаяся с вторжением в её территориальные воды, потопила бы корабли нарушителей.

«Спокойно и вежливо, и никто бы не пёр туда — зная, что потопят, — сказал Кургинян. — Пограничники (России — прим. ИА REGNUM ) прошли по очень узкому коридору. Очень изящно. Это надо отдать нашим должное. Они в данном случае не умылись и не произвели грубости. В этом узком коридоре Порошенко проиграл. Раздуть это в международный крупный скандал можно, только если все сошли с ума. И если все готовы нарушить все правила. Он получил по морде. Он должен умыться или делать что-то. Он не может умыться. У него выборы и всё прочее. Что он делает? Он объявляет военное положение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины рассмотрит вопрос введения в стране военного положения на закрытом заседании 26 ноября в 16:00 по местному времени. Из заявлений Порошенко и секретаря совнацбеза Украины Александра Турчинова следует, что они требуют введения военного положения на 60 дней и на всей территории страны. В свою очередь народный депутат Борислав Береза сообщил, что компромиссным решением по военному положению будет его введение на 30 дней и лишь на ограниченной территории.

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