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Литва оборудует границу с Калининградской областью камерами на 4 млн евро

Политика

До этого Литва на границе построила забор

Вильнюс, 26 ноября 2018, 17:40 — REGNUM  Служба охраны государственной границы Литвы объявила конкурс по покупке и монтажу систем видеонаблюдения на границе с Калининградской областью на сумму в почти 4,15 млн евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 ноября.

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Оборудование должно будет появиться на Кибартайской заставе на участке протяжённостью в 38,6 км. Победителя в общественной закупке объявят 3 января 2019 года, а все работы необходимо будет выполнить до конца января 2020 года. Чуть меньше половины из этих средств — 1,93 млн евро — финансирует Евросоюз.

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Напомним, ранее Литва построила за 3,5 млн евро 135-километровый забор на границе с Калининградской областью.

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Незаконное пересечение государственной границы
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