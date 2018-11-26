Литва оборудует границу с Калининградской областью камерами на 4 млн евро

Вильнюс, , 17:40 — REGNUM Служба охраны государственной границы Литвы объявила конкурс по покупке и монтажу систем видеонаблюдения на границе с Калининградской областью на сумму в почти 4,15 млн евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 ноября.

Читайте также: «Литовский забор на границе с Калининградской областью сдержит чуму свиней»

Оборудование должно будет появиться на Кибартайской заставе на участке протяжённостью в 38,6 км. Победителя в общественной закупке объявят 3 января 2019 года, а все работы необходимо будет выполнить до конца января 2020 года. Чуть меньше половины из этих средств — 1,93 млн евро — финансирует Евросоюз.

Читайте также: ЕК не поможет Литве в строительстве забора с Калининградской областью

Напомним, ранее Литва построила за 3,5 млн евро 135-километровый забор на границе с Калининградской областью.

Читайте также: Литва собирается возвести забор на границе с Калининградской областью