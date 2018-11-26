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Коалиция США разбомбила деревню в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Политика

Число жертв до сих пор не установлено точно

Коалиция США разбомбила деревню в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Миротворец

Хаджин, Сирия, 26 ноября 2018, 17:37 — REGNUM  Авиация коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по деревне Абу-Хасан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 26 ноября сирийский телеканал Ikhbariya.

По информации телеканала, воздушные удары «коалиции» привели к гибели жителей этого поселения. Среди погибших много детей и женщин. Количество убитых и раненых уточняется, так как многие погибшие остаются под развалинами.

Уточняется, что деревня Абу-Хасан находится рядом с городом Хаджин, за овладение которым несколько месяцев безуспешно ведут бои поддерживаемые США вооруженные формирования «Сирийских демократических сил» (SDF).

Как сообщало ИА REGNUM, военные операции США и их сателлитов проводятся в Сирии без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства.

МИД Сирии неоднократно призывал ООН принять меры для прекращения незаконных действий коалиции на территории САР.

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Участие США в войне в Сирии
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