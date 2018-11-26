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В Литве заявили об активизации боевой авиации РФ над Балтикой

Политика

Самолёты НАТО взлетали для сопровождения российской боевой авиации над Балтийским морем чаще, чем обычно

Вильнюс, 26 ноября 2018, 17:29 — REGNUM  На минувшей недели, с 19 по 25 ноября, авиация НАТО с аэродрома Эмари в Эстонии и Зокняй под литовский Шяуляй, пять раз взлетала для сопровождения боевой авиации РФ, которая в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем летела в и из Калининградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 ноября. Это чаще, чем обычно — за неделю истребители НАТО в среднем сопровождают российскую авиацию 1−3 раза.

По данным литовского минобороны, за указанный срок несколько раз сопровождались военно-транспортные Ан-26 и Ил-76, а один раз — Миг-29.

Так называемая миссия воздушной полиции НАТО действует в Прибалтике с 2004 года.

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