В Литве заявили об активизации боевой авиации РФ над Балтикой

Вильнюс, , 17:29 — REGNUM На минувшей недели, с 19 по 25 ноября, авиация НАТО с аэродрома Эмари в Эстонии и Зокняй под литовский Шяуляй, пять раз взлетала для сопровождения боевой авиации РФ, которая в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем летела в и из Калининградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 ноября. Это чаще, чем обычно — за неделю истребители НАТО в среднем сопровождают российскую авиацию 1−3 раза.

По данным литовского минобороны, за указанный срок несколько раз сопровождались военно-транспортные Ан-26 и Ил-76, а один раз — Миг-29.

Так называемая миссия воздушной полиции НАТО действует в Прибалтике с 2004 года.