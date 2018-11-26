Порошенко знал, что отправляет своих моряков в один конец – глава Крыма

Москва, , 17:28 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко, отправляя украинские корабли для совершения провокации в Керченском проливе, рассчитывал, что российские погранвойска их потопят, полагает глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он заявил 26 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Обстановка в Крыму полностью под контролем, — сказал Аксенов. — Граждане российского Крыма полностью доверяют российскому государству. Знают, что находятся в безопасности. ФСБ, МВД и Минобороны выполняют все необходимые действия для защиты Крыма. Подлая провокация была совершена [в Керченском проливе] с помощью трёх судов, хотя эти три корыта даже военными судами я бы постеснялся называть. Шансов что-либо сделать у них не было. На мой взгляд, Порошенко знал, что отправляет их (украинских моряков — прим. ИА REGNUM ) с билетом в один конец, и ждал, что наша пограничная служба потопит данные суда. Однако российские пограничники действовали настолько профессионально, что отделались тремя ранеными (с украинской стороны — прим. ИА REGNUM ), и остальные сдались без боя. Раненым оказывается полноценная помощь. И жизни их ничего не угрожает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении в стране военного положения.

Согласно этому указу, военное положение на Украине вступило в силу с 15:00 мск 26 ноября и будет действовать до 15:00 мск 25 января 2019 года.

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