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Мэрия уральского Катав-Ивановска отказалась покупать машину за 5 млн

Политика

Закупка отменена по решению заказчика

Катав-Ивановск, Челябинская область, 26 ноября 2018, 17:21 — REGNUM  В Челябинской области администрация пострадавшего от землетрясения Катав-Ивановского муниципального района отказалась от покупки в лизинг автомобиля за 4 984 634,61 рублей.

Извещение об отмене определения поставщика опубликовано на портале госзакупок.

«Закупка отменена по решению заказчика», — говорится в извещении, опубликованном 26 ноября в 14:56 по местному времени (12:56 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс был объявлен 13 ноября. Речь шла о покупке в лизинг автомашины на общую сумму почти 5 млн рублей. При этом буквально 5 сентября Катав-Ивановск пострадал от землетрясения силой в 5,5 балла. Предстоит восстановление.

Новости о закупке вызвали негативную реакцию общественности. Вмешался и губернатор Борис Дубровский, который потребовал отменить её как нецелесообразную.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал на Урале: мэрия Катав-Ивановска покупает машину за 5 млн

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Государственные закупки
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