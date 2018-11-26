Возможный ввод военного положения на Украине ударил по акциям и гривне

Киев, , 17:10 — REGNUM

Информация о возможном вводе военного положения снизала стоимость украинских акций на 1−2%. При этом процентные ставки по украинским еврооблигациям выросла до 11% (с 9,75%), немного подешевела гривна. Об этом 26 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«С начала дня сама информация о возможном военном положении снизила стоимость акций украинских компаний на Лондонской и Варшавской биржах приблизительно на 1−2%. Поднялись проценты по стоимости украинских еврооблигаций. Теперь Украина будет выплачивать более высокие проценты, почти 11% годовых в валюте. Это только первые последствия возможного ввода военного положения. Понятно, что и валютный рынок негативно отреагировал на такую новость. Логично, что гривна немного просела», — сказал Новак.

При этом он сообщил, что военный инцидент в Азово-Черноморском бассейне более негативно повлиял на экономику России.

«Есть первые последствия и для самой России. Если наши акции упали на 1−2%, то российские акции упали еще больше. После своих действий в Азовском море они ожидают новую порцию санкций против российских компаний, в первую очередь энергетических. Больше всего просели акции нефтяных компаний России… Очевидно, что Россия не избежит новых санкций», — добавил Новак.

Он не исключает, что Нацбанк Украины ограничит вывод валюты за границу.

«Военное положение дает законное право и Кабинету министров, и Нацбанку, и президенту действовать в соответствии с ситуацией нестандартными, нетипичными методами. Если мы говорим о деятельности банков, могут быть валютные ограничения по выводу валюты за границу. Ограничения могут быть. Но как материализуется военное положение, в каких действиях, увидим только по факту», — рассказал Новак.

Эксперт прогнозирует, что Украина может лишиться до 15% экспорта, если Кремль заблокирует судоходство через Керченский пролив.

«Если Россия и дальше будет осуществлять ограничительные действия, например, вообще перекроет Керченский пролив, что не позволит нам эксплуатировать порты в Азовском море, потери для нашего экспорта могут быть от 10 до 15%. Придется оперативно искать другие каналы экспорта продукции… Было бы логичным вводить военное положение в тех областях, которые примыкают к Азовскому морю и возможно к Черному, это юг Украины. Целесообразно ли вводить военное положение на всю территорию Украины, я в этом сомневаюсь», — подытожил Новак.

Ранее, 26 ноября, вице-премьер-министр-министр социальной политики Украины Павел Розенко заявил, что возможное введение военного положения не повлияет на выплату пенсий, заработных плат и социальных платежей.

«Учитывая стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без каких-либо ограничений», — написал Розенко в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко и Совет нацбезопасности и обороны решили обратиться к Верховной Раде с предложением проголосовать за введение военного положения. Чрезвычайное заседание состоится сегодня, 26 ноября, в 16:00 в закрытом режиме. Порошенко отметил, что введение военного положения не будет предусматривать ограничение конституционных прав и свобод. Ввести военное положение предлагают на 60 суток. Его могут отменить в любой момент, как только ситуация стабилизируется, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.