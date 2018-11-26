Киргизы просят президента Киргизии спасти их от китайских лагерей

Бишкек, , 17:02 — REGNUM «Китайские правоохранители беспричинно задерживают и отправляют в лагеря перевоспитания этнических киргизов, проживающих на территории некоторых регионов Китая». Причем среди них есть и владельцы киргизстанских паспортов. Об этом говорится в открытом обращении родственников задержанных к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, пишет «24.kg».

"Положение киргизов в Синьцзян-Уйгурском автономном округе тяжелое. Этнические киргизы никогда не выступали против государственных интересов КНР. Наши родственники, уехав в Китай, не возвращаются. Два года не можем получить никакой информации об их местонахождении. Их семьи, дети остались одни. Также мы не можем связаться с родственниками в КНР. Их массово задерживают», — подчеркивают они.

Родственники задержанных призвали главу государства заступиться за находящихся в Китае киргизов. При этом они отметили, что после того, как власти Казахстана направили правительству КНР ноту протеста по поводу аналогичной проблемы, положение этнических казахов в Китае сразу же улучшилось.

«Мы не просим вас вмешиваться во внутренние дела Китая. Но считаем, что Киргизия вправе интересоваться причиной массового задержания этнических киргизов и граждан Киргизской Республики», — резюмируют авторы обращения.

ИА REGNUM отмечает, что за последний год тема китайских лагерей в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая стала одной из наиболее острых и скандальных в Киргизии и Казахстане. Сообщения об давлении официального Пекина на уйгуров, казахов и киргизов, живущих на территории КНР, вызывают острое раздражение у ряда активистов и политических деятелей Туркестана.