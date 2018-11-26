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Временный поверенный в делах Украины прибыл в МИД РФ

Политика

Украинский дипломат вызван в связи с провокацией ВМСУ в Керченском проливе

Временный поверенный в делах Украины прибыл в МИД РФ
Петр Данилов © ИА Красная Весна
Министерство иностранных дел

Москва, 26 ноября 2018, 16:53 — REGNUM  В российский МИД прибыл временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский, сообщает РИА Новости 26 ноября.

По утверждению агентства, украинский диппредставитель отказался отвечать на вопросы журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, вызов представителя Украины в МИД РФ связан с провокацией, произошедшей 25 ноября в Керченском проливе. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны».

Напомним, артиллерийские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также морской буксир «Яны Капу» ВМС Украины 25 ноября нарушили морскую границу России и были задержаны российскими пограничниками, которым пришлось открыть огонь по нарушителям.

Несколько украинских военных моряков из экипажей кораблей-нарушителей при этом получили ранения, им уже оказана медицинская помощь.

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