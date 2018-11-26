Почему именно на 60 дней: эксперты объяснили срок для военного положения

Киев, , 16:52 — REGNUM Украинский институт анализа и менеджмента политики в своем анализе текущей ситуации поясняет, почему власти Украины намерены ввести в стране военное положение именно на 60 дней.

«За это время можно купировать деятельность политических оппонентов и разгромить независимые СМИ; перенос выборов на 31 мая 2019 года дает не только фору в 2 месяца (за которые много чего может поменяться), но и позволяет провести голосование после отопительного сезона — снять давление ключевого дискредитирующего фактора; полномочия президента продлеваются на 2 месяца (по факту) до положенных по Конституции 5 лет», — говорится в документе.

Также институт утверждает, что происходящее сейчас — очень плохой знак для бизнеса, демонстрация того, что власть будет бороться за власть до конца, не считаясь с правилами и последствиями. А значит — стоит ожидать углубления экономического кризиса.

Также эксперты отмечают, что Порошенко сумел переключить внимание с тарифов, бюджета, коррупции и гнетущей социологии на войну.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов, в свою очередь, перечисляет ключевые последствия введения военного положения: отмена выборов; комендантский час; «заморозка» банковских вкладов физических лиц; возможность отъёма имущества физических лиц на нужды фронта; «закручивание гаек» СМИ и независимым экспертам; запрет любых митингов и забастовок.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко ввел в действии решение Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения и одновременно внес в Верховную раду законопроект о его утверждении. Согласно документу, военное положение вводится до 25 января на всей территории страны. Указ еще должна утвердить Верховная рада на закрытом заседании, которое начнется сегодня, 26 ноября, в 16:00 по местному времени.