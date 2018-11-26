Порошенко объявил на Украине частичную мобилизацию

Киев, , 16:51 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко поручил генштабу уточнить мобилизационный план вооружённых сил в связи с введением в стране военного положения. Соответствующий указ обнародовала 26 ноября пресс-служба президента.

«Предусмотреть мероприятия частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объёмах», — говорится в документе.

Также генштабу ВСУ поручено организовать противовоздушную оборону «с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск от ударов с воздуха».

Кроме этого, указом Порошенко государственной пограничной службе поручено усилить охрану государственной границы с Россией, и в частности границы с Крымом.

Напомним, Пётр Порошенко сегодня распорядился ввести на территории Украины военное положение до 25 января 2019 года. Соответствующее решение было принято на экстренном заседании военного совета Украины после задержания накануне в территориальных водах России трёх украинских военных кораблей.

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