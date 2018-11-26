Понедельник, 26 Ноября 2018 года
17:43:03 МСК

В Таджикистан продолжают возвращаться «раскаявшиеся» боевики

Политика

На родине их обещают не наказывать

Душанбе, 26 ноября 2018, 16:48 — REGNUM  За первые девять месяцев 2018 года в Таджикистан вернулись 163 человека, которые воевали за рубежом в рядах бандформирований и были последователями запрещенных в республике радикальных течений и движений «Салафия», «Ансараллах» и «Группы 24». Такие данные приводит пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

Кроме того, за этот же период власти страны вернули 68 таджикистанцев, незаконно получавших религиозное образование за рубежом. В заграничных образовательных учреждениях все еще обучаются религии 289 граждан.

В ведомстве отметили, что продолжаются разъяснительные работы с населением, власти доносят до граждан, что члены террористических и экстремистских организаций, которые вернутся на родину с повинной и искренне раскаются в совершенных действиях, будут освобождены от уголовной ответственности, если за ними не числится иных преступлений. Такая возможность появилась 21 мая 2014 года, когда в Уголовный кодекс Таджикистана были введены соответствующие поправки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить