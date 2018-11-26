В Таджикистан продолжают возвращаться «раскаявшиеся» боевики

Душанбе, , 16:48 — REGNUM За первые девять месяцев 2018 года в Таджикистан вернулись 163 человека, которые воевали за рубежом в рядах бандформирований и были последователями запрещенных в республике радикальных течений и движений «Салафия», «Ансараллах» и «Группы 24». Такие данные приводит пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

Кроме того, за этот же период власти страны вернули 68 таджикистанцев, незаконно получавших религиозное образование за рубежом. В заграничных образовательных учреждениях все еще обучаются религии 289 граждан.

В ведомстве отметили, что продолжаются разъяснительные работы с населением, власти доносят до граждан, что члены террористических и экстремистских организаций, которые вернутся на родину с повинной и искренне раскаются в совершенных действиях, будут освобождены от уголовной ответственности, если за ними не числится иных преступлений. Такая возможность появилась 21 мая 2014 года, когда в Уголовный кодекс Таджикистана были введены соответствующие поправки.