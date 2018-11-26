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Военное положение на Украине: Люди должны быть готовы к проверке документов

Политика

Но в целом на жизнь обычных людей режим военного положения никак не влияет, объясняют в МВД

Киев, 26 ноября 2018, 16:39 — REGNUM  На жизни обычных украинцев введение военного положения практически никак не отобразится, за исключением нескольких моментов, заявил 26 ноября в эфире телеканала «Прямой» советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«На жизни обычных украинцев это никоим образом не отобразится, если говорить в общем. Речь идет о введении определенных мероприятий на территории Украины непосредственно правоохранительными и государственными органами», — отметил, в частности, Шкиряк.

Советник заявил, что усиленный режим ведения службы предусматривает, в частности, увеличение количества патрулей и контртеррористических мероприятий.

«Люди должны с пониманием относиться к проверке документов, например. Но любой нормальный человек это понимает. Нужно понять, что 4,5 года Украина живет в состоянии войны и постоянной террористической угрозы. К сожалению, такие реалии нынешнего времени», — добавил политик.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко ввел в действии решение Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения и одновременно внес в Верховную Раду законопроект о его утверждении. Согласно документу, военное положение вводится до 25 января на всей территории страны. Указ еще должна утвердить Верховная рада на закрытом заседании, которое начнется сегодня в 16:00 по местному времени.

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