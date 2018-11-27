Челябинский мэр ушел в вице-губернаторы. Стало ли легче городу?

Челябинск, , 06:15 — REGNUM Отставка мэра Челябинска Евгения Тефтелева по его собственной просьбе была одобрена депутатами городской думы. Что ждет Челябинск в связи со сменой городского головы и как сложится дальнейшая карьера самого Тефтелева, рассказывает редактор Александр Комаров.

Евгений Тефтелев был избран главой Челябинска в августе 2015 года, и депутаты поддержали его кандидатуру единогласно, но продержаться на своем посту до исчерпания срока в сентябре 2019 года он не смог. Что же явилось причиной его досрочного ухода? По-видимому, веской причиной стали накопившиеся претензии к мэру со стороны населения Челябинска, ведь удовлетворить самые насущные требования, связанные, например, с работой общественного транспорта, Тефтелеву так и не удалось. А решающим аргументом мог стать разразившийся мусорный коллапс, в сочетании с транспортной проблемой решительно уронивший рейтинг мера в глазах жителей.

Тем более, что и до того этот рейтинг колебался на невысоких отметках, выражая неудовольствие челябинцев по поводу пассивности городских властей. Теперь на замену Тефтелеву на посту мэра встал его заместитель Владимир Елистратов, а сам Евгений Тефтелев займет пост вице-губернатора в команде губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Не самый лучший способ снизить недовольство граждан сплоченной чиновничьей когортой, как считают эксперты.

Читайте статью Замена мэра Челябинска: поможет ли рокировка спасти губернатора Дубровского и другие материалы Александра Комарова по региональной тематике.