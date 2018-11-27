Любой курс, лишь бы против России. США ставят на народные партии Европы

Вашингтон, , 05:08 — REGNUM В мае следующего года состоится переизбрание Европарламента, которое может стать сенсационным с точки зрения успеха т.н. «популистских» партий, взявших решительный курс на «исправление Европы». Как Вашингтон старается держать руку на пульсе процесса изменения политической картины в Европе и извлечь пользу из всё большего усиления «европопулистов», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Известный американский политтехнолог Стив Бэннон уже некоторое время занят наведением мостов между новыми европейскими народными партиями и теми в США, кто делает ставку на их победу. Создадут ли народные партии единый фронт, и какой окажется общая результирующая стратегия нового объединения — вот что может оказаться критически важным для взаимодействия и влияния. Бэннон, создав собственный фонд The Movement, озаботился местом сбора всех «европопулистов» заранее, ведя переговоры со всеми значительными партиями и движениями в Европе, готовыми противостоять на политическом поле предыдущему консенсусу. Американский политтехнолог расточает комплименты на съездах, приветствуя французский «Национальный союз» Марин Ле Пен или итальянскую коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини.

Но распределение политических сил в Европе не исчерпывается простой картиной противостояния «народников» старой европейской бюрократии. Каждое из национальных движений старается выстроить собственную стратегию в рамках национальной политики своей страны. Учитываются при этом и потери от грубо антироссийского курса, который уже давно, по мнению значительной части представителей народных партий, следует изменить. Так что сплотить новую единую Европу на тех же антироссийских основаниях для Вашингтона может оказаться весьма затруднительно.

Читайте статью Что Бэннон готовит ЕС — Сталинград или операцию «Багратион»? и другие публикации Станислава Стремидловского.