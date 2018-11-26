«Народный фронт»: в Раде есть голоса за ввод военного положения

Киев, , 16:08 — REGNUM Депутат от украинской фракции «Народный фронт» Игорь Лапин считает, что в Верховной Раде найдется достаточно голосов для ввода в стране военного положения. Об этом Лапин заявил 26 ноября в эфире телеканала «112 Украина», комментируя готовность Рады поддержать ввод военного положения.

«Все, кто кричал: «вводите военное положение», наверное, не станут сейчас цитировать классиков российской пропаганды: «а надо было это делать в 2014 году, сейчас это неуместно». Думаю, что здравый смысл победит и голоса найдутся, как и положено», — сказал Лапин.

Он также считает, что украинские катера класса река-море «Бердянск» и «Никополь» должны были вступить в бой с пограничными кораблями ФСБ России, которые имели численное превосходство (шесть кораблей), превосходящую боевую мощь и поддержку авиации.

«Меня больше всего беспокоит тот факт, что я не услышал в сводках, что после факта нападения Российской Федерации в нейтральных водах, сколько с российской стороны погибших или раненых? Зачем бронекатерам вооружение, если они в случае явного нападения его не применяют?» — задался вопросом Лапин.

Вооружение украинских катеров состоит из двух дистанционно управляемых боевых модулей «Катран», которые включают автоматическую 30-мм пушку, спаренный 7,62-мм пулемет КТ и два гранатомета.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля Военно-морских сил Украины (два катера и буксир). В ФСБ России утверждают, что катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, ранены шестеро украинских моряков. Задержанные корабли находятся в Керчи.

Напомним, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко и Совет нацбезопасности и обороны решили обратиться к Верховной Раде с предложением проголосовать за введение военного положения. Чрезвычайное заседание состоится сегодня, 26 ноября, в 16:00 в закрытом режиме.

Порошенко отметил, что введение военного положения не будет предусматривать ограничение конституционных прав и свобод. Ввести военное положение предлагают на 60 суток. Его могут отменить в любой момент, как только ситуация стабилизируется, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.