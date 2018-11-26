В Оренбуржье обезглавлено ещё одно министерство

Оренбург, , 16:07 — REGNUM В Оренбургской области рапорт об отставке подал министр образования Вячеслав Лабузов. Он написал заявление на увольнение с формулировкой «по собственному желанию», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информационной политики региона.

Вячеслав Лабузов уволен с 27 ноября. Обязанности главы ведомства с 28 ноября будет исполнять первый заместитель министра Галина Сафонова.

Стоит отметить, что это уже второй министр, уволенный в начале недели. Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор принял отставку Вячеслава Кузьмина, который являлся министром труда и занятости населения.

Оба увольнения произошли после обысков силовиков в ведомствах. По данным информресурсов, поводом для оперативных действия в минтруда стало разглашение гостайны. Обыски в минобре и в доме, где проживает Лабузов, связаны, по одним данным, с нарушениями при проведении аукционов, по другим — с его преподавательской деятельностью. Официальной информации о причинах оперативных мероприятий нет. Если при обысках в офисах министерства образования и в домах, принадлежащих семье Вячеслава Лабузова, силовую поддержку оказывали бойцы Росгвардии, то во время мероприятий в минтруда обошлись без них. Все силовые ведомства, за исключением УФСБ, заявили о своей непричастности в обыскам. В УФСБ отказались комментировать ситуации.

Добавим, Вячеслав Лабузов родился 25 июля 1957 года в Оренбурге. На пост министра назначен с 2008 года, до этого являлся деканом факультета второго высшего образования Оренбургского государственного педагогического университета.

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