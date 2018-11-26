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Сенатор США объяснил, «как Россия выигрывает на Украине»

Политика

«Мир должен ответить — но....»

Вашингтон, 26 ноября 2018, 16:14 — REGNUM  То, что произошло в Черном море, лишь эпизод ежедневных атак России на Украину, которые имеют далеко идущие цели, считает американский сенатор Крис Мерфи. В своем твиттере 26 ноября политик пишет:

«Мир должен ответить на новую российскую военную провокацию против Украины. Но. Россия любит, когда мир просто уделяет внимание ее военным шагам, в целом игнорируя ее ежедневные экономические, политические, кибер‑ и информационные атаки на Украину и другие страны. В конечном счете то, как Россия выигрывает в Украине, — это непрекращающиеся политические и экономические нападения, которые в конечном итоге убеждают Украину прекратить связываться с Москвой и вернуться на орбиту Кремля. И хотя эта кампания продолжается ежедневно, по ее поводу нет никакого заседания Совета Безопасности ООН».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко поддержал предложение Военного кабинета о введении военного положения в стране. Примечательно, что еще в начале сентября Порошенко говорил, что не вводил в стране военное положение, так как при нём «нет выборов, нет деятельности политических партий, нет свободной прессы». Президентские выборы на Украине запланированы на март 2019 года.

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Отношения Украины и России
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