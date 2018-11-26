Задержанные корабли ВМС Украины пришвартованы в порту Керчи: видео

Керчь, Крым, , 15:48 — REGNUM Три украинских военных корабля, задержанных за незаконное пересечение госграницы с РФ, в настоящий момент в порту Керчи. Соответствующая видеозапись опубликована пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым.

На кадрах видно, как корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» заходят в порт Керчи. Сейчас корабли находятся на стоянке без каких-либо опознавательных знаков.

Видео опубликовано: Керчь ИНФО

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и неправомерно зашли в территориальные воды РФ. Как заявили в ФСБ России, украинские корабли совершали опасное маневрирование и не подчинялись законным требованиям российской стороны. Пограничникам пришлось применить оружие, чтобы предотвратить дальнейшее нахождение судов в Керченском проливе.

В МИД Украины заявили, что украинские суда, устроившие провокацию в районе Керченского пролива, соблюдали все международные договора и правила навигации. Дипломаты заявили о «категорическом протесте» против ответных шагов России в отношении украинских судов и призвали вернуть Украине захваченные корабли и отпустить экипаж. После инцидента Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении в стране военного положения сроком на 60 суток.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле прокомментировали инцидент с украинскими кораблями в Чёрном море