Задержанные корабли ВМС Украины пришвартованы в порту Керчи: видео

Керчь, Крым, 26 ноября 2018, 15:48 — REGNUM Три украинских военных корабля, задержанных за незаконное пересечение госграницы с РФ, в настоящий момент в порту Керчи. Соответствующая видеозапись опубликована пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым.
На кадрах видно, как корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» заходят в порт Керчи. Сейчас корабли находятся на стоянке без каких-либо опознавательных знаков.
Видео опубликовано: Керчь ИНФО
Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и неправомерно зашли в территориальные воды РФ. Как заявили в ФСБ России, украинские корабли совершали опасное маневрирование и не подчинялись законным требованиям российской стороны. Пограничникам пришлось применить оружие, чтобы предотвратить дальнейшее нахождение судов в Керченском проливе.
В МИД Украины заявили, что украинские суда, устроившие провокацию в районе Керченского пролива, соблюдали все международные договора и правила навигации. Дипломаты заявили о «категорическом протесте» против ответных шагов России в отношении украинских судов и призвали вернуть Украине захваченные корабли и отпустить экипаж. После инцидента Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении в стране военного положения сроком на 60 суток.
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