Испанские СМИ: Испания выиграла от Брекзита в вопросе с Гибралтаром

Мадрид, , 15:48 — REGNUM «От Брексита проигрывают все, но в Гибралтаре Испания выиграла. И выиграла Европа», — похвастался победой глава испанского правительства Педро Санчес в Брюсселе, сообщает издание El Mundo. Через несколько минут после того, как Санчес с коллегами официально одобрил соглашение о выходе Британии из Евросоюза в воскресенье, он подчеркнул, что полученные им гарантии насчет Гибралтара — это «тройной слой брони», беспрецедентный, ничем не омраченный успех.

При этом формально Испания не достигла своей цели — изменить текст соглашения о Брексите и включить упоминание о Гибралтаре в политическую декларацию. Вместо этого европейские союзники дали стране «тройные гарантии». Речь идет о письме глав Еврокомиссии и Европейского совета с выражением поддержки, декларации обеих организаций, в которой они соглашаются с испанской трактовкой спорной статьи 184, и политическом обещании, что любые будущие соглашения между ЕС и Великобританией, так или иначе касающиеся Гибралтара, будут нуждаться в одобрении Испании в обязательном порядке.

«Мы находимся в позиции силы, в какой ни разу не были за десятилетия членства в ЕС, с которой можем обсуждать проблему Гибралтара с Соединенным Королевством. И это позволит на начавшемся сегодня этапе говорить обо всём, в том числе и о вопросе суверенитета», — заявил испанский лидер.

Его аргументы весьма прозрачны: «ЕС признает руководящую роль Испании в переговорах насчет Гибралтара», а один из пунктов «специально ссылается, чего не было раньше, на обязательство уважать территориальную целостность Союза». В ответ на критику Санчес отметил, что насчет такой «брони» двух мнений быть не может.

Однако El Mundo, например, так не считает. Хотя испанское правительство говорит о полученных гарантиях с энтузиазмом, эти документы не идут ни в какое сравнение по юридической и даже политической силе с внесением исправлений и примечаний в соглашение о Брексите, подчеркивает СМИ. Решения Европейского совета, являясь очень важным внутренним элементом функционирования ЕС, имеют ограничения. Они могут служить основой для приговоров Европейского суда, на что надеется Испания, но юридические службы организаций ЕС не так уж в этом уверены.

Более оптимистично настроено издание El Pais. Оно признает, что для Испании начинается период неопределенных отношений с Великобританией — главным европейским источником инвестиций и туристов, однако пишет о гарантиях насчет Гибралтара как о «первой четкой победе Мадрида над Лондоном в этом конфликте».

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Каталонская La Vanguardia в своем анализе ситуации приводит несколько мнений, в том числе главы испанской оппозиции Пабло Касадо из Народной партии, который назвал результат переговоров для Испании «историческим крахом». Не забыло издание и слова британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что позиция Соединенного Королевства по Гибралтару не изменится, в свете которых победные реляции Санчеса выглядят уже не столь радужно.