Каракас обеспокоен нарушением прав протестующих «желтых жилетов» во Франции

Каракас, , 16:04 — REGNUM Венесуэла обеспокоена жестким подавлением народного протеста во Франции. Об этом заявило министерство иностранных дел южноамериканской страны. Сообщение ведомства опубликовал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла выражает свою обеспокоенность недавними событиями, произошедшими во многих городах Франции, где тысячи демонстрантов, протестующих против непопулярных экономических мер, были жестко подавлены правоохранительными силами. Это привело к десяткам раненых и задержанных», — говорится в сообщении от 25 ноября.

Власти Венесуэлы надеются, что Франция будет уважать права своего населения и установит диалог между всеми задействованными сторонами, чтобы избежать эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в акции протеста автомобилистов «желтые жилеты» приняли участие более 100 тыс. человек по всей Франции. Люди протестуют против повышения цен на бензин.

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