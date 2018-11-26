Трампа всё равно не вызовут в суд, считает его адвокат

Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Передавая спецпрокурору Роберту Мюллеру рукописные ответы в связи с расследованием о «вмешательстве России в выборы», Дональд Трамп не ответил на вопросы о своих действиях в качестве президента, включая обвинения в препятствовании правосудию, и будет сопротивляться этому в будущем, заявил его адвокат Руди Джулиани, сообщает портал Axios.

Джулиани не считает, что существуют доказательства сговора любого рода. Вполне возможно, что Мюллер вызовет Трампа в суд относительно его деятельности в качестве президента, но у адвоката есть основания подозревать, что этого не будет, и что даже если это случится, то Трамп откажется сотрудничать, сказал адвокат:

«Закон определенно требует, чтобы, если вы собираетесь вызвать президента в суд, вы должны показать, что вы не можете получить информацию в другом месте».

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп письменно ответил на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по «российскому вмешательству» в выборы президента США в 2016 году. По словам Трампа, ответил он легко, другое дело, что «нужно быть очень осторожным, когда тебе задают вопросы люди, которые могут иметь плохие намерения».