Песков объяснил свое неучастие в «Географическом диктанте»

Москва, , 15:38 — REGNUM В России географическая грамотность населения существенно выше, чем в странах Евросоюза или Северной Америки. Об этом 26 ноября сообщил журналистам председатель медиасовета Русского географического общества (РГО), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в то же время географическая грамотность граждан России оставляет желать лучшего. Также Песков посетовал на то, что не смог принять участие в ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант», поскольку во время ее проведения находился в служебной командировке.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября российский космонавт Сергей Прокопьев обратился к участникам акции «Географический диктант» с Международной космической станции (МКС). Космонавт пожелал удачи участникам акции РГО.

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