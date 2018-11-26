Елена Ямпольская: Нам нужно заниматься гуманитарной повесткой в целом

Москва, , 15:37 — REGNUM России необходим орган или общественный совет, который мог бы заниматься гуманитарной повесткой государства в целом. Культуру неправильно рассматривать как изолированную отрасль в отрыве от образования, воспитания, СМИ и других сфер. Такое мнение председатель комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Ямпольская высказала в эфире программы Михаила Швыдкого «Агора» на телеканале «Культура».

"Если мы хотим, чтобы культура была не только доступна, но и востребована, значит, с детства надо прививать к ней вкус, надо смотреть, что у нас в школьных программах и в программах дополнительного образования, что мы видим по телевизору и вокруг себя», — пояснила депутат.

Ямпольская отметила, что «информация», которой вроде бы занимается отдельное ведомство, практически никогда не бывает нейтральной. Она включает в себя отношение, эмоцию, оценку, а это уже культура.

В соответствии с «Основами государственной культурной политики», принятыми в 2014 году, культура — это все, что влияет на духовное и нравственное развитие граждан, напомнила Ямпольская. Она подчеркнула, что в ОГКП дано первое четкое определение культуры в российских официальных документах, и это высокая цель для государства. Так что создание нового закона о культуре — это, выражаясь языком Станиславского, задача. А есть еще сверхзадача — новое отношение к культуре, которое предстоит сформировать в стране. «Обычным людям нужен не закон о культуре, им нужна культура», — сказала Ямпольская.

По мнению председателя комитета, культура — пространство, которое регулируется не столько законами, сколько «мировоззрением, совестью, наличием или отсутствием таланта». При этом последнее, может быть, наиболее принципиально.

Почему государство вообще должно заниматься культурой? Почему оно должно воспринимать культуру как благо и помогать ей?

«Культура напрямую связана с душой человеческой, — говорит Ямпольская. — Именно она позволяет человеку оставаться человеком, делает нас сложными. А сложная личность для государства стратегически всегда выгоднее, чем примитивная».

Отсюда и необходимость в более широком взгляде на вещи, в уходе от узкого отраслевого подхода.

«Работа на культуру — это работа на оборону, науку, промышленность», — подытожила председатель комитета.

Напомним, Владимир Путин поручил своей администрации разработать специальный отраслевой закон после заседания Президентского совета по культуре в декабре 2017 года. Рабочую группу по подготовке документа возглавил глава АП Антон Вайно. При этом в работе над документом участвуют представители разных ветвей власти, профессиональное сообщество, представители ключевых отраслевых союзов и ассоциаций, руководители крупнейших институций.